Open day all'Astad: visita al rifugio, truccabimbi, rinfresco e gelato per cani

Sabato 30 giugno dalle 16 alle 19 non perdetevi il primo open day all’Astad. Un’occasione per conoscere gli ospiti e vedere il dietro le quinte del rifugio. I volontari vi accompagneremo nella visita del canile e del gattile a conoscere i piccoli ospiti che attendono ancora di trovare una casa tutta per loro.

Per i più piccoli sarà presente il truccabimbi mentre per tutti sarà disponibile un rinfresco a offerta libera offerto da Caffè Vatta.

Non poteva mancare inoltre il famoso icebau, il gelato per i pelosi.