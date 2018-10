Opera, concerti e musical al Teatro di Klagenfurt partendo da Trieste

Ricomincia la stagione 2018/2019 del Teatro Civico di Klagenfurt con trasferte in partenza da Trieste: grandi produzioni operistiche, concertistiche e di musical per appassionati e neofiti. Il Sovrintendente Florian Scholz ha presentato al Caffè San Marco di Trieste la nuova stagione dello Stadttheater, inauguratasi il 13 settembre scorso con la più celebre opera di Antonin Dvořák, Rusalka. Il motto scelto dal Sovrintendente per questa stagione è “Ich habe einem Traum” (Ho un sogno); elemento generatore delle storie raccontate nei vari spettacoli è proprio il sogno di una vita migliore e felice.

Le prossime quattro produzioni liriche sono: La clemenza di Tito di Mozart, diretta da Nicholas Carter; La Bohème di Puccini dove lo stesso Sovrintendente Scholz sarà impegnato per la prima volta in una regia e ch vede il ritorno sul podio del giovane Lorenzo Viotti, ora conteso dai maggiori teatri europei (a settembre ha diretto la Gustav Mahler Jugendorchester a Pordenone); Pelléas et Mélisande di Debussy, pluripremiata co-produzione con Théâtre des Champs- Élysées Paris, Opéra di Dijon e Théâtre du Capitole Toulouse, regia e scene di Eric Ruf e costumi dello stilista Christian Lacroix; KOMA di Haas, prima esecuzione assoluta della nuova versione per Klagenfurt.

Il Musical è presente con Evita di Lloyd Webber, ancora più brillante e coinvolgente nell’esecuzione con orchestra sinfonica e grandi cori. Le produzioni di prosa sono quattro: la grande tragedia shakespeariana Re Lear, il celebre dramma notturno Bella Figura di Yasmina Reza, la trasposizione teatrale di Ewald Palmetshofer del romanzo Prima dell’alba di Hauptmann, infine la classica Antigone di Sofocle nella traduzione di Hӧlderlin. L’Orchestra Sinfonica di Carinzia (Kärntner Sinfonieorchester), il cui Direttore Musicale è Nicholas Carter, offre un programma eccellente con solisti di fama internazionale tra i quali il Maestro Daniele Rustioni e la violinista Francesca Dego.

Il Sovrintendente ha ricordato che la Stagione passata ha mantenuto un alto sbigliettamento, in media pari al 84 % della capienza, inoltre il numero di Abbonati è aumentato, da 3915 a 4003.

Biglietti ed Informazioni sui viaggi musicali: Radioattività Trieste, Via Campo Marzio 6, tel. 040 304444 biglietteria@radioattivita.com .

Il dettaglio della Stagione 2018/19

La clemenza di Tito

Dramma serio in due atti di Wolfgang Amadeus Mozart. Cantato in italiano con sovra-titoli in tedesco

8 novembre – 19 dicembre 2018

DIRETTORE Nicholas Carter, REGIA Marco Štorman, SCENE Demian Wohler, COSTUMI Anika Marquardt.

La Bohème

Opera in quattro quadri di Giacomo Puccini. Cantata in italiano con sovra-titoli in tedesco

20 dicembre 2018 – 26 gennaio 2019

DIRETTORE Lorenzo Viotti, REGIA Florian Scholz, SCENE Etienne Pluss, COSTUMI Axel Aust.

Bella figura

Dramma di Yasmina Reza.

24 gennaio – 17 febbraio 2019

REGIA Robert Gerloff, SCENE Maximilian Lindner, COSTUMI Gabriela Neubauer.

Pelléas et Mélisande

Dramma lirico in cinque atti e 12 quadri di Claude Debussy. Cantato in francese con sovra-titoli in tedesco

14 febbraio – 16 marzo 2019

DIRETTORE Nicholas Carter, REGIA E SCENE Éric Ruf, COSTUMI Christian Lacroix.

Vor Sonnenaufgang (Prima dell’alba)

Ewald Palmetshofer dal romanzo di Gerhart Hauptmann

7 marzo – 28 aprile 2019

REGIA Georg Schmiedleitner, SCENE Stefan Brandtmayr, COSTUMI Cornelia Kraske.

KOMA

Opera di Georg Friedrich Haas con libretto di Hӓndl Klaus; Versione per Klagenfurt, Prima esecuzione assoluta

28 marzo – 15 maggio 2019

DIRETTORE Bas Wiegers, REGIA Immo Karaman, SCENE e COSTUMI Nicola Reichert.

Antigone

Tragedia di Sofocle. Traduzione tedesca di Friedrich Hӧlderlin

11 aprile – 29 maggio 2019

REGIA Lore Stefanek, COSTUMI Stephanie Geiger MUSICA Primus Sitter.

Evita

Musical di Andrew Lloyd Webber. Liriche di Tim Rice. Versione originale in inglese con sovra-titoli in tedesco

2 maggio – 8 giugno 2019

DIRETTORE Mitsugu Hoshino, REGIA Aron Stiehl, SCENE E COSTUMI Friedrich Eggert.

Concerti della Kӓrtner Sinfonieorchester

26 Novembre 2018, Konzerthaus Klagenfurt - Concerto di Natale (Weihnachtskonzert)

DIRETTORE Nicholas Carter, SOLISTI Bryony Dwyer, Attilio Glaser, Nicholas Crawley

J. Haydn: Die Shӧpfung (La creazione) - Oratorio per soli, coro e orchestra

3 Gennaio 2019, Konzerthaus Klagenfurt - Concerto del Nuovo Anno (Neujahrskonzert)

DIRETTORE Daniele Rustioni, VIOLINO Francesca DegoP. I. Tchaikowski: Concerto per violino. Nella seconda parte, musiche di Rossini, Offenbach, Strauss.

24 Febbraio 2019, Konzerthaus Klagenfurt

DIRETTORE Nicholas Carter, PIANOFORTE Ingolf Wunder, SOPRANO Ilse Eerens

M. Ravel: Pavane pour une infante défunte; S. Rachmaninov: Rapsodia su un tema di Paganini;

C. Debussy: La Damoiselle elué - La mer

13 Aprile 2019, Konzerthaus Klagenfurt

DIRETTORE Nicholas Carter,

A. Bruckner: Sinfonia n. 8