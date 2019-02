Piatti triestini e canzoni popolari con l'Orchestra “Vecia Trieste”

Venerdì 22 febbraio a grande richiesta si svolgerà una nuova serata dedicata a Trieste dove l'Orchestra "Vecia Trieste" proporrà una sintesi del lavoro che l'ha impegnata nella ricerca, l'adattamento al gruppo musicale e la conservazione di brani della musica popolare triestina in particolare e dell'Istria in generale rendendoli fruibili al vasto pubblico che assiduamente segue la musica e le tradizioni nostrane. Nel corso della serata, a partire dalle ore 20, verranno proposte anche tipiche specialità gastronomiche triestine. Il tutto si svolgerà nella cornice della Società Velica "Barcola Grignano". Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla Società Velica di Barcola e Grignano, Viale Miramare 32, telefono: 040 418895. Questo concerto segue una serie di esibizioni che si sono svolte nel corso del 2018 in piazzale Monte Re, adiacente alla stazione del tram di Opicina, a Crasiza in Croazia, a Capodistria in occasione del Festival Istroveneto, in stadio per i 100 anni della Triestina, alla Bottega del vino a San Giusto e al Salone degli incanti.

L'esibizione verrà ripetuta più volte prima del periodo estivo. L’attuale gruppo “Vecia Trieste” è la naturale evoluzione di una formazione bandistica nata nel 1986 che si distingue subito per il particolare timbro sono e per il ritmo e l’allegria delle proprie esecuzioni, che da sempre suscitano una grande partecipazione da parte del pubblico.

Nel 1990, per svolgere un’attività musicale più vasta e coinvolgente, l’assieme viene arricchito da tastiera, chitarra elettrica, basso, fisarmonica e numerose voci, così da conferire maggiore espressività al repertorio, frutto della ricerca dei membri del gruppo, nell’intento di mantenere vive le tradizioni folcloristiche musicali più sentite dalle popolazioni giuliane, istriane e dalmate, senza tralasciare le più belle melodie della musica italiana e internazionale.

La formazione è in continua evoluzione e introduce di volta in volta strumenti diversi e nuove voci. Oggi l’organico conta oltre una ventina di musicisti, in grado di esibirsi sia come complesso bandistico che orchestrale.

Ulteriori informazioni sul sito www.veciatrieste.it