Un libro per scoprire le meravigliose orchidee dell'Istria, Cherso e dei Lussini

Mercoledì 13 Marzo alle ore 16:30 presso la sede dell'Unione degli Istriani in via Silvio Pellico 2 sarà presentato il libro intitolato "Orchidee dell'Istria, di Cherso e dei Lussini" di Loris Dilena, edito dall'Unione degli Istriani. Presenzierà l'autore Loris Dilena il quale sarà introdotto dal dottor Sergio Dolce, ex direttore dei Musei Scientifici di Trieste. La presentazione sarà accompagnata dalla proiezione di una selezione delle più belle fotografie di Loris Dilena raffiguranti le Orchidee dell'Istria, di Cherso e dei Lussini.

L'autore

Loris Dilena è nato a Trieste nel 1953, vive a Muggia. E' uno dei massimi esperti della natura dell’Istria e Dalmazia alle quali si dedica da più di 40 anni come fotografo e ricercatore. Orchidologo, accompagnatore naturalistico, interprete ambientale, studioso di ornitologia, scrittore e conferenziere, non si stanca mai di approfondire le sue conoscenze che lo portano a produrre sempre nuovi lavori scientifici inerenti questi territori che ama profondamente. Ha pubblicato: L’Istria Attraverso la Natura (1993 Edizioni Italo Svevo Ts); Istria Cherso Lussino Veglia Guida Naturalistica con G. Turzi (1997 S. Schiberna editore Ts); Fiori dell’Istria con G. Turzi (1998 Mgs Press Ts); Cercar Funghi in Istria con G.Turzi (1999 Edizioni della Laguna Mariano Go); Trieste Millennium con A. Cendon, C.Fonda, G.Turzi (2000 Edizioni Fenice Ts); Carso Due Lingue un Altipiano con A. Cendon, G.Turzi (2000 Edizioni della Laguna Mariano Go); Vi Racconto L’Astronomia Margherita Hack con A.Cendon (2002 Editori Laterza Ba); La Mia Firenze in Riva all’Arno con Margherita Hack (2003 Edizioni della Laguna Mariano Go); Venezia il Legno con A.Cendon (2005 Vianello Editore Tv); Venezia e l’Eros (2007 Vianello Editore Tv); Muggia la Porta della Nuova Europa con G. Stibiel (2012 Luglio Editore Ts); Un Fiore Senza Dio (2013 Luglio Editore Ts); Il Frutto Riscoperto (2016 Unione Degli Istriani-stampa Stella Ts). Ha collaborato come fotografo con la rivista Meridiani, come ricercatore con l’Osservatorio Faunistico della Provincia di Trieste, come conferenziere con l’Università Popolare di Trieste. Ha redatto testi di ornitologia per la rivista Il Borgolauro vol.15/16 e per i libri: Invito Naturalistico alla Valle del Fiume Quieto e alla Foresta di Montona (1996 Edizioni Spring Ts); Il Bosco Vignano (1997 Centralgrafica Editore s.n.c. Ts); La Foresta di Leme e la Draga (1999 Edizioni Italo Svevo Ts).

Gallery