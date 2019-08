Oscar di Magnier in triestino, il teatro dialettale sbarca a San Giusto

Domenica 18 agosto 2019, ore 21.00 nel Piazzale delle Milizie del castello di San Giusto appuntamento con le commedie in dialetto triestino proposte da L’Armonia – Associazione tra le Compagnie Teatrali Triestine nell’ambito di TRIESTE ESTATE 2019 del Comune di Trieste. La Compagnia TUTTOFABRODUEI (F.I.T.A.) metterà in scena con la commedia musicale Oscar da ”Oscar” di Claude Magnier, adattamento musicale in dialetto triestino e regia di Stefano Volo e Laura Vicenzotti. Oscar si è aggiudicato il premio come miglior Spettacolo della 34a Stagione de L’Armonia.



Angelo, triestino doc ma emigrato a Chicago, dopo aver fatto fortuna grazie al proibizionismo ritorna nella sua città natale promettendo alla madre di diventare onesto, ma con sé porterà tutta la sua famiglia, che gli arrecherà non pochi grattacapi. Se poi aggiungiamo alla situazione un contabile molto ambizioso, una cameriera scontenta ed una banca pronta ad accoglierlo come associato pur di non abbassare le serrande, la storia si complica ancor di più e diventa proprio un brutto affare per la polizia…



Gli interpreti di Oscar sono: Francesco Bulli, Elena Bisel, Davide Heller, Giorgia Carli, Alessandro Gallitelli, Stefano Buonfrate, laura Vicenzotti, Gabriella Galli, Valentina Bruni, Roberta Vidonis, Francesca Gisonich, Elisa Bressan, Raffaele Acco, Stefano Volo e con la partecipazione straordinaria di Augusto.

Arrangiamenti musicali di Maurizio Bressan, coreografie: Sara D’Attoma, scenografie: Monica Kirchmayr, vocal coach: Diana Feresin, trucco: Gabriella Lombardo, luci:Luca Martelli. Regia di Stefano Volo e Laura Vicenzotti.

Ingresso a prezzo popolare: € 5,00. Prevendita biglietti al Ticketpoint di Corso Italia 6/c (1° p.), diritto di prevendita di € 0,50.

