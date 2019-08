In scena al Castello di San Giusto "Oscar", commedia musicale in triestino

Oscar è il titolo della commedia musicale in dialetto triestino, produzione de L’Armonia – Associazione tra le compagnie teatrali triestine, messa in scena dalla Compagnia TuttofaBroduei, che andrà in scena Domenica 18 agosto alle ore 21 nel Cortile delle Milizie del Castello di San Giusto, nell’ambito Trieste Estate, la rassegna di eventi e spettacoli di vario genere promossa e organizzata dal Comune di Trieste per animare le serate estive cittadine, giunta alla sua sedicesima edizione.

La commedia, un testo di Claude Magnier che vede l’adattamento in dialetto triestino a cura di Mariella Fenoglio con la regia di Stefano Volo e Laura Vicenzotti, ha come protagonista Angelo, triestino doc, che dopo aver fatto fortuna a Chicago grazie al proibizionismo, torna nella sua città natale promettendo alla madre di diventare onesto. Ma con sé porterà tutta la famiglia che gli procurerà non pochi grattacapi. Ad aggravare la situazione, si aggiungono un contabile molto ambizioso, una cameriera scontenta ed una banca pronta ad accoglierlo come associato pur di non abbassare le serrande. Una storia che non può che complicarsi ulteriormente e diventare un brutto affare per la polizia…

A interpretare i personaggi di Oscar: Francesco Bulli, Elena Bisel, Davide Heller, Giorgia Carli, Alessandro Gallitelli, Stefano Buonfrate, laura Vicenzotti, Gabriella Galli, Valentina Bruni, Roberta Vidonis, Francesca Gisonich, Elisa Bressan, Raffaele Acco, Stefano Volo e con la partecipazione straordinaria di… Augusto.

I TuttofaBroduei sono un gruppo teatrale amatoriale nato nel Novembre del 2009 da un'idea di Stefano Volo e Roberta Vidonis con la collaborazione di Frida Bruna Fornasaro, che dopo diverse esperienze artistiche, hanno scelto di mettersi in gioco con dei nuovi musical dal testo originale, al nuovo progetto si sono aggiunti da subito con grosso entusiasmo, Elena Bisel, Maurizio Bressan e Andrea Fornasiero, portando da subito la loro esperienza tecnica. Il loro primo spettacolo, “Acorus lain”, fu subito un successo aprendo la strada a tante altre produzioni e facendo diventare così la compagnia una delle presenze fisse del cartellone della stagione teatrale de "L'ARMONIA".

Spettacolo a pagamento. I biglietti per lo spettacolo sono disponibili in prevendita al Ticketpoint, Corso Italia 6 – Trieste, e direttamente al Castello di San Giusto prima dell’inizio.