"Oscar", il nuovo spettacolo dei TuttoFaBroduei a Muggia

Al Teatro Verdi di Muggia va in scena domenica 17 marzo alle ore 17:00 la compagnia "TuttoFaBroduei" con la commedia musicale dialettale "OSCAR" .

Lo spettacolo

La trama, ingarbugliata ma divertente, racconta di Angelo, triestino emigrato a Chicago, che dopo aver fatto fortuna grazie al proibizionismo, ritorna nella sua Trieste promettendo alla madre morente di diventare onesto, con sé porterà tutta la sua famiglia, che però gli causerà non pochi problemi. La situazione è drammatizzata da un contabile molto ambizioso, una cameriera scontenta ed una banca pronta ad accoglierlo per investire nel sistema bancario della città.

Gli interpreti di OSCAR sono: Francesco Bulli, Elena Bisel, Davide Heller, Giorgia Carli, Alessandro Gallitelli, Stefano Buonfrate, laura Vicenzotti, Gabriella Galli, Valentina Bruni, Roberta Vidonis, Francesca Gisonich, Elisa Bressan, Raffaele Acco, Stefano Volo e con la partecipazione straordinaria di… Augusto.

Arrangiamenti musicali di Maurizio Bressan, coreografie: Sara D’Attoma, scenografie: Monica Kirchmayr, vocal coach: Diana Feresin, trucco: Gabriella Lombardo, luci:Luca Martelli. Regia di Stefano Volo e Laura Vicenzotti. Biglietto UNICO € 8,00.



La Rassegna al Teatro Verdi di Muggia (via S. Giovanni, 4) per la stagione teatrale 2018-19 organizzata dal Comune di Muggia è organizzata da L’Armonia è inserita nel Progetto L’Armonia teatro Amatoriale finanziato con fondi regionali dalla F.I.T.A. – U.I.L.T. FVG.