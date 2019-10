"Barcolana in osmiza" da record: 15 'frasche' aperte per la regata

Saranno 15 le osmize aperte nel weekend della Barcolana, un'adesione record per la "Barcolana in Osmiza", che conta già moltissime prenotazioni da parte di triestini e turisti che preferiscono godersi la partenza dal costone carsico e continuare la giornata in Osmiza.

Qui l'elenco (in aggiornamento) delle osmize aperte

Osmiza Fabec Franc - MALCHINA

www.osmize.com/malchina/fabec-franc

Osmiza KOKOSMICA - TRIESTE (Sotto Longera)

www.osmize.com/trieste/kokosmica

Osmiza Milič Damijan - RUPINGRANDE

www.osmize.com/rupingrande/milic-darma

Osmiza Pernarcich Ivan - VISOGLIANO

www.osmize.com/visogliano/pernarcich-ivan

Osmiza Merlak Denis - TRIESTE

www.osmize.com/trieste/merlak-denis

Osmiza Stubelj Ivana - SAN PELAGIO

www.osmize.com/san-pelagio/stubelj-ivana



Osmiza Pahor Luciana - MEDEAZZA

www.osmize.com/medeazza/pahor-luciana



Osmiza Coslovich Elda - TRIESTE

www.osmize.com/trieste/coslovich-elda



Osmiza Marisa e Igor - SAN GIUSEPPE DELLA CHIUSA

www.osmize.com/san-giuseppe-della-chiusa/mocor-marisa



Osmiza v Kutu - PROSECCO

www.osmize.com/prosecco/u-kutu



Osmiza Lamagno Manuela - BASOVIZZA

www.osmize.com/basovizza/metlika-tomaz

Osmiza Kantineta Cacovich - TRIESTE

www.osmize.com/longera/kantinetta-cacovich

Osmiza Sardo David - SAMATORZA

www.osmize.com/samatorza/sardo-david

Osmiza Stoka - CONTOVELLO

www.osmize.com/contovello/stoka-erika-elviana

Osmiza Verginella Dean - CONTOVELLO

www.osmize.com/contovello/verginella-dean

