Pa Social Day al Revoltella: la nuova comunicazione di cultura, musei, spettacolo

Mercoledì 6 giugno, Trieste sarà la sede per il Friuli Venezia Giulia del “Pa Social Day”, in programma all'Auditorium del Museo Revoltella (via A.Diaz 27), dove, dalle 9.30 alle 13.30, interverranno le rappresentanze di enti locali e nazionali per parlare sulla 'nuova comunicazione' nell'ambito di cultura, arte, spettacolo. Una giornata dedicata a questi temi che si svolgerà - per la prima volta - nelle principali città italiane allo scopo di confrontare e condividere obiettivi, proposte, buone pratiche. E aperta a tutti, in cui sarà affrontato e approfondito un tema specifico legato alla nuova comunicazione via social.

L'evento è organizzato dal coordinamento del Friuli Venezia Giulia di PAsocial, in collaborazione con il Comune di Trieste e l'Ordine dei Giornalisti del FVG. L'obiettivo è ampliare il dibattito, sollecitare un confronto, raccogliere idee e proposte, allargare ulteriormente la rete della nuova comunicazione, dare visibilità all’ottimo lavoro che viene portato avanti su tutto il territorio nazionale, sviluppare e incentivare la nascita di nuove esperienze, tirare le somme delle tante cose fatte fino ad oggi e costruire il lavoro del presente e del futuro celebrando la cultura.

17 eventi, tante città e regioni impegnate, molti temi da affrontare e approfondire, tutti disponibili in contemporanea e in diretta web sul sito pasocial.info e sul canale YouTube del Comune di Trieste anche attraverso il live twitting con l'hashtag #Pasocial, a partire dalle 9.30. È ancora possibile iscriversi gratuitamente al PasocialDay su: http://bit.ly/PasocialDayFVG Live su Twitter e Instagram con l'hashtag #PAsocial