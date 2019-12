"Pagaiata natalizia": canoe e SUP sulle rive a Santo Stefano

Giovedì 26 dicembre avrà luogo la "Pagaiata natalizia" lungo le rive di Trieste, aperta a SUP (stand up paddle), canoe e kayak. I partecipanti al "corteo sull'acqua" parteciperano poi alla tradizionale messa subacquea di santo Stefano. La partecipazione è libera, gradito abbigliamento in tema natalizio e panettoni/spumante. Su prenotazione disponibili posti in Big-SUP, attrezzatura da SUP e mute/scarpette in neoprene.

Programma

Ore 10.00 ritrovo a Marina San Giusto (Molo Venezia 1).

Ore 10 30 partenza

Ore 11.30 partecipazione alla Messa Subacquea davanti a Piazza dell'unità d'Italia

Ore 12.30 rientro e brindisi a Marina San Giusto

Per info e iscrizioni

https://www.facebook.com/supteamManoAperta/

supteam@libero.it