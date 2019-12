Bandablanda presenta lo spettacolo musicale "El frate ga perso la zavata"

Un omicidio e tutto cambia, musica e balletti, in un susseguirsi di colpi di scena e risate, dove il bene vince sul male, ma per riuscirci ci sarà bisogno dell’incoraggiamento del pubblico e di qualche preghiera. Venite a teatro a scoprire l’avventura di due fratelli strampalati, e ricordate che a teatro si sta in silenzio…come in Chiesa… Per l’accesso alla sala gli spettatori adulti dovranno essere accompagnati dai bambini…ricordando che “se te perdi la zavata pol suceder de tuto”. Durata 70’ circa Adatto a tutte le età (ma soprattutto giovani)

La manifestazione PALCOGIOVANI 2019 è stata creata per dare spazio alle Compagnie amatoriali triestine e regionali che si occupano del teatro rivolto ai bambini e che in questa attività rivolgono la massima attenzione allo studio dei testi e delle modalità di allestimento da mettere in scena, convinti che andare a Teatro fin da piccoli rappresenti una opportunità da cogliere per stimolare, arricchire e stuzzicare la fantasia dei giovani spettatori. Il cartellone è composto da 3 domeniche: il 24 novembre, il 01 dicembre ed il 15 dicembre. La rassegna è realizzata con il sostegno dell’Associazione Regionale F.I.T.A.- U.I.L.T. FVG, tramite fondi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e con la collaborazione dell’Associazione L’ARMONIA. Il costo del biglietto è unico ed è stato fissato a € 5,00. Apertura della cassa un’ora prima dello spettacolo.

