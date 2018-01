Park Wine Stars: torna l'evento dedicato all’eccellenza della produzione vitivinicola slovena

Torna il Park Wine Stars di Nova Gorica, la kermesse aperta al pubblico dedicata all’eccellenza della produzione vitivinicola slovena: venerdì 2 febbraio alle 19:00 al Ristorante Tiffany del Park Casinò & Hotel 27 cantine, per un totale di 82 etichette, sfileranno su un red carpet d’eccezione, accompagnate come sempre dalle magistrali creazioni culinarie degli Chef Hit.

Giunto alla quarta edizione, il Park Wine Stars è diventato ormai un punto di riferimento per tutti gli appassionati e gli addetti ai lavori che desiderano scoprire, o riscoprire, le realtà vitivinicole più significative della regione Primorska, zona costiera situata nella parte sudoccidentale della Slovenia, che comprende più di 7.000 ettari di vigneti distribuiti su quattro distretti: Valle del Vipava, Istria Slovena, Goriška Brda e Kras (Carso). Un’occasione privilegiata per fare il punto sulle tendenze del settore e sulle ultime novità, confrontandosi con i responsabili delle cantine, pronti a raccontare personalmente i segreti dei loro capolavori.

In linea con la collaudata formula dell’evento, le degustazioni di vino saranno accompagnate da esperti sommelier e si potranno assaggiare squisite specialità gastronomiche preparate per l’occasione da 5 giovani Chef Hit, coordinati dai Maitre de Cuisine Marino Furlan e Matjaž Šinigoj.

Ad allietare la serata i ritmi coinvolgenti del trio Three Steps to Heaven e le evoluzioni delle étoiles del corpo di ballo francese Bonsoir Paris, che porterà a Nova Gorica l’atmosfera magica della Ville Lumière.

«Anno dopo anno il Park Wine Stars si conferma un appuntamento irrinunciabile per celebrare l’eccellenza enogastronomica slovena – ha dichiarato Marjan Pulec, responsabile marketing del Park Casinò & Hotel. Situati alla convergenza delle più importanti regioni vitivinicole del Paese, Nova Gorica e il Park rappresentano la location ideale per ospitare un evento dedicato al territorio e alle sue ricchezze, in linea con la filosofia del Gruppo Hit. Per la quarta volta chiameremo a raccolta appassionati e produttori per condividere momenti ed emozioni indimenticabili all’insegna della qualità».

La serata sarà condotta da Andrea Flego. Biglietti a partire da 25 € (in prevendita) disponibili presso il Park Casinò & Hotel e sulla pagina www.thecasinopark.com.

Per informazioni: www.thecasinopark.com.