Particolarità del Carso meno noto

Elio Polli, ex-docente di matematica e scienze, è il protagonista del terzo appuntamento con i seminari sul Carso, proposti nello spazio Trieste Città della Consocenza in concomitanza con la mostra fotografica di "Misteri e meraviglie del Carso".



Nell’incontro, Polli presenterà alcune fra le molteplici e variegate particolarità poco conosciute o addirittura inedite dell’altipiano carsico, osservate nel corso d’innumerevoli escursioni ed uscite. Polli nei suoi vari decenni di attività ha esplorato il Carso anche nelle sue plaghe più recondite.



Lo scopo della conferenza, corredata da numerose immagini, sarà principalmente quello di far conoscere un Carso diverso, inedito, attraente e a volte curioso e ricco di sorprese. Un Carso anche spesso commovente verso cui si prova una sorta d’attrazione fatale e con il quale, a ogni visita, si rinnova un sublime e ambito appuntamento, ritrovando nei suoi eterogenei scenari quella tranquillità d’animo che s’è persa nell’esasperato e ingrugnito quotidiano cittadino.



Elio Polli è da sempre un'attivo naturalista e fervido cultore del Carso nelle particolarità morfologiche, sia in superficie che nel sottosuolo, con una spiccata predilezione per gli aspetti scientifici botanici e speleologici.



Il seminario è aperto al pubblico è gratuito. Per informazioni scrivere all’indirizzo info@triesteconoscenza.it, o chiamare il 3342150122.



