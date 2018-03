Al ricreatorio Pitteri caccia alle 30 uova di cioccolato

Domani, sabato 24 marzo, a partire dalle ore 16.00, al ricreatorio Pitteri, in via San Marco 5 a San Giacomo, si svolgerà una simpatica caccia alle uova di Pasqua. L'iniziativa è promossa dal Leo Club Trieste, sezione giovane del Lions Club International, che riunisce giovani dai 18 ai 30 anni all’insegna del motto “We Serve“, svolgendo attività di sensibilizzazione e filantropia a servizio della comunità locale. Si tratta di un appuntamento che si preannuncia come molto gradito dai bambini dei ricreatori.

Alla caccia delle 30 uova di cioccolato con sorpresa offerte dal Leo Club Italia parteciperanno i bambini iscritti ai ricreatori comunali Pitteri, Padovan, Fonda Savio e Ricceri.