"Nel bosco con Rebecca", escursione naturalistica "a passo d'asino"

Escursione naturalistica per bambini ed adulti ad iscrizione obbligatoria.

In compagnia della dolce asinella Rebecca andremo ad esplorare un bellissimo angolo del Carso Triestino: i boschi della Riserva Naturale del Monte Lanaro.

Partendo dal romantico borgo storico di Rupinpiccolo/Repnič, saliremo dolcemente per arrivare allo stagno Tretji Kal e alla radura dove viveva Efa, la storica eremita del Monte. Scenderemo poi verso Sagrado/Zagradez per fare ritorno al nostro punto di partenza.



Gli asini, storicamente noti per svolgere le attività più dure affidategli dagli uomini, sono tra gli animali domestici più utili. Eppure per secoli sono stati denigrati e stereotipati come stupidi e testardi... Inseme alla piccola Rebecca scopriremo qualcosa in più sulla storia e sull'etologia di questi splendidi animali e parleremo degli strumenti che venivano utilizzati per il lavoro nel passato e di come si sono evoluti fino ad oggi.

I partecipanti potranno condurre l'asino da terra durante la passeggiata, mentre non sarà prevista la salita in sella.



INFORMAZIONI PERCORSO: facile anello di circa 5 km, 140 metri di dislivello in salita, 140 metri in discesa. Si consiglia un abbigliamento adeguato all'escursione, scarpe da trekking leggero.

RITROVO: Ore 10:00 alla fermata della 46 di Rupinpiccolo (vicino all'incrocio per Sagrado). L'escursione finirà verso le 14:00

PRANZO AL SACCO



COSTO: 10 euro a perona, per i bambini sotto i 4 anni la partecipazione è gratuita. Il ricavato sarà utilizzato per il mantenimento dell'asinella. La passeggiata partirà con un numero minimo di 8 partecipanti.



CONSIGLIATO PER BAMBINI DAI 4 ANNI IN SU , ABITUATI ALLA CAMMINATA NEL BOSCO.

Per i più piccini è consigliato lo zaino trekking porta bambino



Iscrizioni ed informazioni a +39 3289287073 (anche WhatsApp) oppure via mail ad alicesattolo@gmail.com



ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE ORE 12 DEL 14 DICEMBRE



Solleva il capo e vede l'asino

In piedi illuminato dalla luna;

"Sarò mai buono come te?

Oh! Potessi , povera bestia, avere adesso

Un cuore anche solo per metà buono come il tuo! "

William Wordsworth - Peter Bell (1819)