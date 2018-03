Passeggiata del cuore: iniziativa a favore del Libro parlato per la casa di riposo F.lli Stuparich di Sistiana

Promossa dal Lions Club Duino Aurisina, il Comitato Borgo San Mauro, la Bocciofila Duinese, il Gruppo Ajser 2000, l’Associazione Genitori Rilke, il Circolo Velico Duino, Fareambiente.

Il "Libro Parlato Lions" è un service noto in tutto il mondo e annoverato fra i più significativi della storia del lionismo in Italia, nato con lo scopo di diffondere, tra coloro che per disabilità certificata non sono in grado di leggere autonomamente, la “buona lettura” e la cultura tramite la distribuzione gratuita e in prestito di libri registrati da viva voce. Con l’evoluzione della tecnologia i libri parlati possono essere scaricati e ascoltati in streaming, maggiori informazioni sono su www.libroparlatolions.it.

Per partecipare alla Passeggiata del cuore bisogna iscriversi, il giorno stesso, 24 marzo, entro le 9.55 presso la Casa Rurale di Duino.

La partenza è prevista alle ore 10.00 dalla Casa Rurale, si percorrerà il sentiero Rilke fino a Sistiana dove ci sarà il primo punto di ristoro.

Il ritorno è previsto lungo il sentiero fino alla Casa Rurale per il ristoro finale.

La quota di iscrizione è di 10 euro ed è inclusa anche una riduzione per l’ingresso al Castello di Duino (6 euro).

Per info e dettagli: Linda Simeone 3452911405 | Angela Del Prete 3202212039