Passeggiate tra arte e letteratura con Luca Bellocchi

Si comincia l’8 marzo alle 17.00 con una passeggiata tra i busti dei personaggi noti della Trieste otto e novecentesca custoditi nel Giardino Pubblico Muzio de Tommasini, vero pantheon delle glorie locali.

Il secondo appuntamento, il 15 marzo alle 17.00, è un itinerario ideale nella statuaria mascheriniana, dagli albori sino alle commissioni pubbliche degli anni Sessanta.

Durante il terzo appuntamento, il 22 marzo alle 17.00, si analizzeranno le principali tematiche della statuaria funebre a Trieste viste attraverso la lente delle commisioni e delle storie delle comunità ortodosse e il 29 marzo sempre alle 17.00, con l’ultima passeggiata, si farà visita a una fra le più più interessanti gallerie della città, quella dell’ITIS, dove tra scultura e pittura si proverà a tracciare una breve storia della filantropia triestina.

Luca Bellocchi è nato a Trieste all’inizio degli anni Settanta ed è laureato in Storia dell’arte e poi in Storia moderna. Dopo due anni di esperienze lavorative tra Mantova e Urbino, è rientrato a Trieste e si è dedicato all’insegnamento, alla curatela di mostre e alla ricerca in campo artistico, con un occhio di riguardo per la statuaria funebre, argomento della sua tesi di laurea. Oggi insegna storia dell’arte e coltiva una passione per i temi dell’Ottocento triestino, in particolare della scultura: divulgazione è il suo motto, perché se non si condivide con qualcuno, ogni parola, ogni pensiero inaridisce.

Per le Passeggiate è gradita la prenotazione o via mail a triestebookfest@gmail.com oppure chiamando il numero +39 3395219806