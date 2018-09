Anche quest’anno torna la Pedalata Enogastronomica sul Carso, alla sua quarta edizione, con un nuovo percorso tutto in bosco! Il percorso sarà ad anello, ca. 20 KM di sentieri sterrati e ciclabili, la partenza ed arrivo nello stesso punto. La partenza alle ore 09.30 di sabato 15 settembre e conclusione alle 13.30 con un pranzo degustazione alla fattoria di Lenart Vidali (di fronte al Sincrotrone). Vi aspettano una maglietta omaggio e 10 degustazioni (cibi e bevande) e acqua per potervi dissetare a tutte le tappe!

Le degustazioni di prodotti tipici del carso

1^ Tappa/punto di partenza: caffè PrimoAroma e dolce fatto in casa della tradizione triestina

2^ Tappa/Gropada: agriturismo Picko e pub Skala - pane, salumi del Carso, palacinka impanata, calice di vino di Sancin, bevande fresche

3^ Tappa/Trebiciano: apicoltore Settimi Ziani - miele e pane di Cok (Opicina).

4^ Tappa finale/Basovizza: azienda agricola Vidali Lenart - multi-degustazione di:

- formaggi di produzione propria (VIDALI LENART)

- piatto caldo di pasticcio di carne o verdure per vegetariani (Agriturismo GRGIC di Padriciano)

- dolce/ strudel di mele (Agriturismo GRGIC di Padriciano)

- vino bianco e rosso dell'azienda agricola GRGIC di Padriciano

- Olio bianchera dell'amico Gioacchino Fiorrosso di Montedoro

I posti sono limitati: massimo 150 partecipanti. Si consigliano biciclette Mtb, bici per bambini senza rotelle e bici con seggiolini per bambini fino ai 4-5-anni. Il casco è obbligatorio per tutti i minori e consigliato per gli adulti. Durante tutta la manifestazione verrà garantita l’assistenza tecnica di base fornita da Go!Bike e l’assistenza sanitaria di base grazie al contributo di ASE Onlus Motosoccorso.

Noleggio bici: grazie agli amici di GO!BIKE anche quest'anno verrà fornita la bicicletta a chi ne è sprovvisto. Per ulteriori informazioni e iscrizioni scrivete a carsoproloco@gmail.com.

La pedalata enogastronomica sul Carso è un evento benefico a favore di A.B.C. Burlo.