Pedocin, una barca tra i rifiuti fuori dallo stabilimento

C'è anche una barca tra i rifiuti fuori dal Pedocin. La situazione di degrado è stata segnalata dai cittadini alla redazione di Telequattro durante una puntata di "Sveglia Trieste".

La barca in questione, come si può appurare dal servizio di Telequattro, è stata abbandonata vicino al posteggio riservato ai diversamente abili in un angolo lasciato totalmente allo sbaraglio dove sono visibili anche bottiglie rotte, scarpe e immondizia varia.

Rimane solo una questione: chi smaltirà questo ingombro?