"Pedrolino alla riscossa", a Staranzano va in scena la Commedia dell'Arte

Domenica 27 ottobre 2019 alle ore 17 nella Sala San Pio X di Staranzano l’Assemblea Teatrale Maranese presenta lo spettacolo della Commedia dell'Arte dal titolo "Pedrolino alla riscossa" show ispirato al canovaccio di Flaminio Scala “Il Cavadente”, per il testo e la regia di Giuliano Bonanni che ha vinto il premio come miglior spettacolo alla Rassegna Teatro Dialettale “Il Torrione 2012” a Citerna in provincia di Perugia.

La trama

Scatenata commedia dal divertente intreccio. Il figlio di Pantalone, Orazio, è innamorato della nobile vedova Isabella e da costei ricambiato. Il padre, suo rivale in amore, vuole però allontanarlo per mandarlo a studiare in un’altra città. Riusciranno Pedrolino e le astute donne a risolvere la questione?

Nella città di … fu già un certo Pantalone, padre d’un giovane, Orazio, e d’una figlia, Flaminia chiamata. Il cui giovane, innamoratosi di una nobile vedova, Isabella, con reciproca affezione dell’amor suo era ricambiato, per la quale non meno del figlio, Pantalone anch’egli medesimamente ardeva. Il quale, vedendosi quasi che schernito, giudicò forse ciò avvenire avendo per rivale Orazio suo figlio, e, perch’egli per l’avvenire non gli fusse d’impedimento, di mandarlo allo studio in un’altra città risolse.

Venne ciò all’orecchie di Isabella, la quale malamente tal cosa sofferendo, con una vecchia sua familiare consigliata, le disse possedere un segreto di certe confetture fatto, del quale chi gustasse, quasi privo di giudizio rimarrebbe… Quello che poscia ne succedesse, dal concludere della storia si conoscerà.

Personaggi e Interpreti

Pantalone Dorino Regeni, Orazio figlio Andrea Regeni, Flaminia figlia Francesca Casetta, Pedrolino servo Lucio Dal Forno, Isabella vedova Fabiola Zentilin

Flavio di lei fratello Simone Pinatto, Zane Copassa servo Andrea Codarin, Capitan Ignacio Andrea Regeni, Pasquella vecchia Agata Garbuio

Allestimenti

Luci Gianpaolo Stel, Noemi Formentin. Scene e costumi a cura del Laboratorio A.T.M e con la collaborazione di Angelo Formentin, Eglis Salgarella, Elio Dal Forno, Vito Tempo, Enza Milan

Biglietti

Ingresso unico € 8,00 – senza prenotazione del posto. Apertura Biglietteria ore 16:00. Inizio spettacolo ore 17.

Gallery