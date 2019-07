"A che punto è la rotta?", lo spettacolo de I Papu al Lunatico Festival

Di e con Andrea Appi e Ramiro Besa



Il titolo del nuovo spettacolo de I Papu è la domanda a cui nessun giovane di mezza età può sfuggire.

Le persone curiose di conoscere la risposta a questa domanda potranno, indipendentemente dal Paese d’origine ma tassativamente entro l’orario di inizio dello show, accreditarsi nella Home page del sito della Repubblica italiana unica e indivisibile, effettuare il login con Password e Carta d’Identità e iniziare a svolgere il loro stage non retribuito per indicativamente 80 minuti lordi.

Durante la performance si raccomanda un comportamento consono alle normative del dlgs 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, una comunicazione semplificata del proprio Iban e una disponibilità all’ozio e al monologo interiore.

Ai più fortunati sarà permesso di uscire prima del termine della performance; tutti gli altri saranno fatti prigionieri e convertiti a comicità più immediate.