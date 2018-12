"Petar Pan": il musical con le canzoni di Bennato in scena al Rossetti

Peter Pan - il Musical” con le canzoni di Edoardo Bennato ritorna in scena dal 6 al 9 dicembre al Politeama Rossetti in un’edizione rinnovata e con un ottimo cast capitanato dal Peter Pan di Giorgio Camandona. La regia è di Maurizio Colombi che intreccia favola, splendida musica ed effetti speciali”.

«Seconda stella a destra questo è il cammino...e poi dritto fino al mattino...poi la strada la trovi da te...porta all’isola che non c’è!»... “Peter Pan - Il Musical” ritorna a Trieste da giovedì 6 dicembre al politeama Rossetti, sulle note di Edoardo Bennato, in una edizione rinnovata e con un cast davvero interessante. È lunghissimo il “cammino” di questo Musical, frutto del talento e della creatività italiana: il suo debutto risale infatti a 12 anni fa e in questo tempo ha raccolto notevoli successi (950 repliche dal 2006), riconoscimenti (come il Premio Gassman e il Biglietto d’Oro Agis 2006/2007 e 2007/2008), applausi (ha all’attivo più di 800 mila spettatori). In questa nuova edizione, la regia di Maurizio Colombi si arricchisce di nuove soluzioni ed effetti speciali: dal volo di Peter Pan a quello di Trilly che è impersonata da uno spericolato drone luminoso e sorvola la platea.

Ma “Peter Pan” incanta soprattutto grazie alla storia originale di James Matthew Barrie che con “Peter e Wendy” – romanzo del 1911 ambientato negli stupendi giardini di Kensington – ha dato vita a un mito ancora oggi capace di toccare tante sfere della nostra vita. Ulteriore punto di forza è la musica di Edoardo Bennato che con il suo famosissimo album “Sono solo canzonette”, ha consacrato Peter Pan e tutto il suo mondo nell’olimpo della musica italiana: la colonna sonora è composta da sole hit, da "Il rock di Capitan Uncino", a "La fata", da "Viva la mamma" a "L'isola che non c’è”...

“Peter Pan - Il Musical” coinvolge adulti e bambini: da un lato rievocando la spensieratezza e la magia della fantasia e dall’altro coinvolgendo i più grandi attraverso l’universalità della storia (che racconta, ironizzandoli, tanti tipi umani) e attraverso la musica. Ogni brano di Edoardo Bennato riesce a raccontare i paradossi che ci circondano in modo sottile e sarcastico. I personaggi che sono apparentemente semplici, buffi, si rivelano in realtà sfaccettati e possiedono tutti un fondo di verità: dai “cattivi” Spugna e la sua ciurma e Capitan Uncino che riescono anche far sorridere, alle delicate e dolci figure femminili – Wendy, Trilly e Giglio Tigrato – che sanno sfoderare anche coraggio e spirito di sacrificio. Li interpretano attori giovani e di precisa preparazione: vanno menzionati almeno il Peter Pan di Giorgio Camandona, che dona verve al bambino che non vuole crescere mai, Martha Rossi che tratteggia per Wendy il profilo di una perfetta bimba vittoriana, e poi il grintoso Capitan Giacomo Uncino che vibra del talento e dello houmour di Emiliano Geppetti (qualcuno lo ricorderà nei panni dell’esilarante Ciuchino del musical “Shrek” qualche stagione fa...) e Spugna, che Jacopo Pelliccia disegna ruvido e ubriacone, sempre al fianco del capitano dei pirati. Ma tutto il cast andrebbe citato per la generosità e l’energia, che diverranno palpabili ad ogni replica, sotto le stelle del Rossetti, fino a domenica 9 dicembre.

“Peter Pan- Il Musical” è inserito nel cartellone Musical del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e debutta alla sala Assicurazioni Generali del Politeama Rossetti giovedì 6 dicembre alle ore 20.30. Replica fino a domenica 9 dicembre. Da giovedì a sabato gli spettacoli saranno serali con inizio alle re 20.30; sabato 8 dicembre ci sarà una recita pomeridiana alle 16 e alle ore 16 inizierà anche l’ultima replica, domenica pomeriggio.