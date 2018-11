PFM canta De Andrè a vent’anni dalla scomparsa del poeta

“La nostra tournee è stato il primo esempio di collaborazione tra due modi completamente diversi di concepire ed eseguire le canzoni. Un’esperienza irripetibile perché PFM non era un’accolita di ottimi musicisti riuniti per l’occasione, ma un gruppo con una storia importante, che ha modificato il corso della musica italiana. Ecco, un giorno hanno preso tutto questo e l’hanno messo al mio servizio” – Fabrizio De Andrè

In occasione del quarantennale dei live “Fabrizio De Andrè e PFM in concerto” e a vent’anni dalla scomparsa di Faber, PFM – Premiata Forneria Marconi, in primavera, tornerà sui palchi di tutta Italia con “PFM canta De Andrè – Anniversary”, uno straordinario tour per celebrare il fortunato sodalizio con il cantautore genovese e riproporre una serie di concerti dedicati a quell’evento.

Per rinnovare l’abbraccio tra il rock e la poesia, alla scaletta originale saranno aggiunti anche brani tratti da “La buona Novella” e sul palco ci sarà una formazione veramente spettacolare, con due ospiti d’eccezione: Flavio Premoli (co-fondatore della PFM) con l’inconfondibile magia delle sue tastiere e Michele Ascolese, chitarrista storico di Faber.

A più di 10 anni dall’ultimo concerto della PFM a Trieste, a grande richiesta viene annunciata oggi una nuova data di “PFM canta De Andrè – Anniversary” in programma il prossimo 13 maggio 2019 al Politeama Rossetti, organizzata dall’agenzia VignaPR srl in collaborazione il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.

I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di giovedì 15 novembre online su Ticketone.it, su Vivaticket.it, nei punti vendita autorizzati e alle biglietterie del Rossetti.

“PFM canta De Andrè – Anniversary” arriva dopo l’intenso tour mondiale della PFM che ha riscosso un travolgente successo dal Giappone alle Americhe passando per il Regno Unito. Durante i concerti, oltre ai più grandi successi del suo vastissimo repertorio, PFM ha presentato anche brani tratti dal nuovo album “Emotional Tattoos”, uscito in tutto il mondo lo scorso 27 ottobre per InsideOutMusic/SonyMusic).

Lo scorso anno PFM è stata premiata con la posizione n. 50 nella “Royal Rock Hall of Fame” di 100 artisti più importanti del mondo, mentre lo scorso 13 settembre ha ricevuto a Londra il prestigioso riconoscimento come “Band internazionale dell’anno” ai Prog Music Awards UK.