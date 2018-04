Grande ritorno di Piazza Europa, la mostra-mercato con prodotti enogastronomici e artigianali con oltre 160 operatori provenienti da numerosi paesi europei presenti in città fino a mercoledì 25 aprile.

Per l'occasione anche quest'anno è stato offerto il servizio Park&Bus, che consente di lasciare l'auto in zone semiperiferiche della città e di raggiungere il centro in autobus gratuitamente.