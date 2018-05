Piazza Unità sold-out tra Ferrari, Luna Rossa e l'avvio della stagione crocieristica

Piazza Unità grande protagonista di questa domenica 13 maggio, non solo a Trieste, ma sulla più grande piazza d'Europa affacciata sul mare saranno puntati i riflettori nazionali e internazionali. Infatti oggi alle 9.30 è previsto l'arrivo di circa 40 Ferrari Maranello e le foto finiranno sul catalogo ufficiale della "rossa".

Alle 12.30 invee un evento dal respiro internazionale: il varo del TP52 Luna Rossa; le rive verranno chiese al traffico e vi sarà come ospite speciale il pianista-compositore Remo Anzovino. Il programma dell’evento prevede, su un palco allestito ad hoc davanti alla Scala Reale, i saluti delle autorità locali, la presenza dell’equipaggio di LunaRossa, una serie di video dedicati al team e alla storia della Coppa America, quindi la cerimonia vera e propria, con la benedizione della barca e il tradizionale gesto di rompere la bottiglia. Lo scafo sarà alato sulla Scala Reale con grande anticipo, e potrà essere ammirato da vicino da tutti gli appassionati. Chi parteciperà al varo in barca potrà stazionare nel Bacino San Giusto per godersi la cerimonia dal mare.

Da sottolineare poi che con ieri sera, sabato 12 maggio, ha preso il via anche la stagione crocieristica triestina con l'attracco della Mein Schiff 2 (fino alle 22.00 di oggi), la prima di una serie di toccate previste. In città tra l'altro vi saranno, oltre ai turisti, circa 100 tour operator di Germania, Austria e Svizzera.