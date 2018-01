Pignarûl: tutti gli appuntamenti per i falò epifanici in Friuli il 6 gennaio

I "Pignarul", i classici falò dell'Epifania che accendono cittadine e borghi friulani, rappresentano un appuntamento benaugurale e spettacolare, caro alla tradizione friulana e da sempre seguito anche da molti triestini. Di seguito il calendario del 6 dicembre, pubblicato da Udine Today:

Palmanova

Via Vallaresso (Porta Cividale), Festa della Befana con il Pignarul. Sabato 6 gennaio alle 19, a cura di Gruppo Alpini Palmanova e Gruppo Bastioni Bike, estrazione “Lotteria della Befana” a cura della Proloco di Palmanova in collaborazione con l’Associazione “Palmanova Centro Commerciale Naturale – Città da Vivere”

Aquileia

"Festa della Cabossa". La cabossa viene preparata accatastando canne di granoturco essiccate fino a formare un grosso covone; più alto ed importante è il covone, più vivace e potente sarà il fuoco. Alle ore 18.00, via Giulia Augusta, vicino al Castrum di Tempora.

Bagnaria Arsa

Pignarul della solidarietà -L’Associazione “Le Vile” di Bagnaria Arsa organizza alle ore 18.00 il “Pignarul de solidarietat”.

Battaglia di Fagagna

Brusà l’avent a Batae. Il 6 gennaio da parecchi anni si è rinnovata la tradizionale accensione del falò “brusà l’avent”. Per giorni molti paesani volontari preparano il falò e la serata prevede un rito di accensione a cui partecipano tutti i bambini e un momento conviviale e mangereccio durante il quale si offrono ai presenti “vin brulè”, pinza, “musetto e brovada”, piatti friulani tipici. L’accensione è prevista alle ore 19.00 www.prolocobatae.it

Buia

Nella splendida cornice del colle di Monte di Buja accensione pjgnârul degli Alpini alle ore 19.00 di sabato 6 gennaio

Buttrio

L’associazione Iniziative Locali “Sagre dai Ucei e de Viscje” propone la 33° Edizione della “Fugarele”, tradizionale fuoco epifanico. Evento che tradizionalmente simboleggia la fine delle festività natalizie, anche quest’anno sarà accompagnato dall’arrivo delle Befane e dei Re Magi.

Cervignano

Cervignano – Pignarul di Scodovacca ore 17,00

Chiopris-Viscone

Accensione Pignarûl alle ore 18.00

Gemona

Arrivo dei Re Magi e accensione del medili epifanico. Al Centro Socioculturale “Taboga 13”, dalle ore 18.00 rappresentazione dell’Arrivo dei Re Magi in adorazione al Bambin Gesù, con la conseguente accensione del fuoco epifanico e le previsioni per il nuovo anno. Degustazioni di “Brovade e Muset”.

Marano Lagunare

La befana vien dal mare – Arriva BEFANE con tante calzette per i più piccolini.Vin brulè, thè e panettone per tutti – dalle 15:30

Montenars

Il Panerili. Alle ore 18.00 accensione del tradizionale fuoco epifanico di origine celtica legato al solstizio d’inverno per trarre gli auspici del nuovo anno dalla direzione del fumo. Per l’occasione si assaggeranno piatti tipici.

Muzzana

Accensione del tradizionale falò epifanico con intrattenimento dei bambini a cura del Mago Arturo e dell’arrivo delle befane

Pagnacco

Epifania con il Pignarûl di Pagna'

Pasian di Prato

45° Pan e Vin de Pifanie – Festa dell’Epifania. Anche quest’anno a Pasian di Prato torna il tradizionale appuntamento del 6 gennaio con il 45° “Pan e Vin de Pifanie”, organizzato dal Gruppo Folcloristico Pasian di Prato con la collaborazione dell’A.F.D.S. di Pasian di Prato e dell’Udinese Club

Precenicco

Lucciolata seguita dall’accensione del tradizionale falò epifanico. Programma: – ore 17.30: apertura iscrizioni lucciolata – ore 18.00: partenza – ore 19.00: accensione del pignarul

Tarcento

Pignarûl Grant ed Epifania friulana all'edizione numero 90.

Tarvisio

Tarvisio – Perchta baba – Dalle 18.00 sulla Piana dell’Angelo Fiaccolata di Perchta Baba, spettacolo pirotecnico.

Tarvisio arrivo della befana – Fiaccolata della Befana a Fusine Val Romana dalle ore 17.00 presso il piazzale della Chiesa di Fusine in Val Romana. Tanto divertimento per i bambini e ricca pesca di beneficenza.

Terzo di Aquileia

Festa del Pignarul festa per l’accensione del falò epifanico alle ore 17.30. Terzo d’Aquileia – Festa del pignarul – Gli amici del folklore, l’Associazione Cacciatori Terzo di Aquileia insieme a delle scatenare befane vi aspettano per l’accensione del Falò epifanico

San Lorenzo di Manzano

42o Grande Fugarele de Pifanie

Alle 18.30 accensione del falò al campo sportivo. A seguire grande festa con la Befana.

Sella Nevea

Fiaccolata della befana sul monte Canin – Partenza dal Rifugio Gilberti ore 18.00 e intrattenimento all’arrivo.

Udine

Pignarûl di Cussignacco 2018

Pignarûl alla ex caserma "Osoppo"

Pignarûl in Via Baldasseria Alta, fra via Pradamano e via Cargnacco alle ore 17.30

Pignarûl in via Baldasseria Bassa, frazione di San Ulderico alle ore 17.30

Pignarûl in via Bariglaria alle 18.30. Dalle 19 spettacolo pirotecnico

Pignarûl in via Gervasutta, angolo via Campagnola

Pignarûl di Laipacco, campo agricolo nei pressi della Chiesa Parrocchiale. Dalle 18.00.

Concerto dell'epifania nella cappella della Chiesa dell'Ospdale di Udine alle ore 10.30