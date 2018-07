Tributo ai Pink Floyd al Castello di San Giusto con i Pinkover

Dopo il successo dello scorso anno, torna Pinkover, il tributo ai Pink Floyd! Questa volta l'appuntamento è per il 5 agosto alle ore 21.00 in occasione del Trieste Summer Rock Festival 2018, promosso dall’Associazione Musica Libera, nella strepitosa cornice del Castello di San Giusto.

In occasione della serata, il castello trasformerà le sue vesti in un ambiente magico per ripercorrere le atmosfere del concept album dei Pink Floyd “The Wall”. Tutti i brani fanno parte di un unico filo conduttore: il muro, inteso come isolamento personale e sociale. Proiezioni e luci condurranno lo spettatore nel viaggio che il protagonista affronta tra ricordi di infanzia, adolescenza, un presente opprimente, fino ai margini della follia.

Informazioni:

Ingresso 10 Euro + dir.prev.



Biglietti disponibili presso:

- Ticketpoint Trieste - Corso Italia, 6, 34121 Trieste

- Radioattività - Via campo Marzio 6 - Trieste - III° piano

- Vivaticket (vendita biglietti online) - www.vivaticket.it



Lineup:

Federico Mreule - Chitarra e Voce

Michele Zabucchi - Chitarra e Voce

Alessandro Conte - Batteria

Francesco Cainero - Basso e Voce

Dario Degrassi - Tastiere

Davide Casali - Tastiere

Alexia Pillepich - Voce e Cori

Elisa Ritossa - Voce e Cori

Elena Vinci - Voce e Cori



Evento organizzato in collaborazione con Associazione Musica Libera, Comune di Trieste e Fondazione CR-Trieste.