Al Savoia un incontro dedicato alle pmi

Friulia, finanziaria costituita dalla Regione Friuli Venezia Giulia nel 1967 per contribuire alla promozione dello sviluppo economico del territorio, in collaborazione con CrowdFundMe, unica piattaforma italiana di equity crowdfunding quotata a Piazza Affari, ha organizzato il tour "Capitali per le PMI: Strumenti Innovativi di Raccolta", con l'obiettivo di creare sempre maggiori sinergie tra Fintech e finanza tradizionale.

Relatori della tappa triestina saranno:



Roberta Terpin e Stefano Milanese - Presenteranno Friulia Finanziaria

Diego Bravar - Presidente di Biovalley Investments Partners, già fondatore di TBS Group (ora Althea Group)

Tommaso Baldissera Pacchetti, Ceo di CrowdFundMe

Stefano Massarotto - partner dello Studio Legale Tributario Facchini Rossi Michelutti

Francesco Zorgno, fondatore di una case history di successo: "CleanBnB, il più diffuso operatore italiano degli affitti di breve durata".



La tappa di Trieste servirà per fare il punto, alle ore 16.30, sulle ultime novità dell’Associazione Startup Turismo, illustrate dal delegato per il Friuli Venezia Giulia Francesco Zorgno.