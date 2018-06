Pole dance in scena alla Contrada con lo show "Welcome to the jungle!"

L'ASD Pole Dancing School,l’ASD Superfly di Turiacco ( Go) e l’ASD Sport&Fit ( Go), con direzione artistica di Valentina Limpido, presentano lo show di fine anno “Welcome to the jungle”. L'evento, ad ingresso gratuito, si svolgerà presso il teatro stabile “La Contrada” il giorno sabato 16 giugno alle ore 20:30 e rientra in un progetto sovvenzionato dal Comune di Trieste che annualmente concede a solo 10 progetti le sale dei teatri che vogliono accogliere rappresentazioni di vario genere o carattere.

L’ingresso è rivolto a tutto il pubblico che abita Trieste e dintorni ed è adatto a grandi e piccini. La rappresentazione prevederà la partecipazione di diversi gruppi coreografati dalle insegnanti delle scuole ( Michela Prelaz, Erika Piemontesi, Angelica vasta, Valentina Limpido, Raffaella Berri, Ilaria del Negro ) e il gruppo di burlesque dell’insegnante Anna Triscari (da Udine), che, in occasione della serata, sarà anche presentatrice.

Prenderà parte anche una speciale ospite internazionale lettone! Alyona Buhalova, in arte Alyona Amber, famosa nel panorama della pole dance per le numerose gare vinte e per la sua carriera artistica perennemente in tournee, arriverà direttamente da Riga nella scuola per svolgere, nel giorno seguente allo show, delle classi speciali già sold out per le fan della star!

Per ulteriori informazioni e per il biglietto segnaposto si può contattare direttamente la segreteria della ASD al 3459352665, o ritirare il proprio numeretto al botteghino del teatro il giorno stesso della rappresentazione.