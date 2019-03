Il popolo di Instagram fotografa il Porto Vecchio

Il Comune porta gli Instagram in Porto Vecchio in un'iniziativa per i 300 anni del Porto Franco dal titolo “Instameet#PortoFrancoTrieste”. Gli instagrammers potranno accedere al Magazzino 28 e 18 e al Polo Museale per poi postare le foto sul loro account e partecipare a un'esposizione in Porto Vecchio al termine della manifestazione. L'evento, che si terrà nella giornata di sabato 16 marzo, dalle 10 alle 12, è incluso nell'ambito della Settimana dell'Amministrazione Aperta ed è stato promosso dal Comune di Trieste, Assessorati alla Cultura e alla Comunicazione e Innovazione (Assessore Tonel), in collaborazione con il gruppo Instagrammers FVG.

Le iscrizioni

Chi si iscrive dovrà pubblicare le foto sul proprio account instagram con un breve commento e l'hashtag #PortofrancoTrieste e #IgersFVG. Al termine dell'InstaMeet, gli scatti più belli saranno proposti in maniera dinamica nell'ambito della mostra fotografica dedicata al Porto Vecchio curata dalla Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte. Qui il link per l'iscrizione.

Gli organizzatori

L’iniziativa è stata illustrata stamane in Municipio dall’assessore comunale alla Cultura Giorgio Rossi con la direttrice del Servizio Musei e Biblioteche Laura Carlini Fanfogna, Claudia Colecchia, responsabile del Servizio Fototeca e Biblioteca Civici Musei di Storia ed Arte, Donatella Rocco Posizione Organizzativa Giovani del Servizio Scuola, Educazione, Cultura e Sport, e Christian Tosolin, Social Media Manager del Comune di Trieste.

L'assessore Rossi

“Stiamo incrementando le iniziative di carattere culturale nei numerosi musei e biblioteche comunali che finora ci hanno portato grandi risultati con più di 900 mila visitatori – ha sottolineato l’assessore Rossi - al contempo puntiamo a valorizzare il Porto Vecchio, contenitore d’eccellenza che attualmente ospita le mostre del Lloyd e di Leonardo e la Biennale Internazionale d’Arte Femminile, quest’ultima a partire dall’8 marzo. Tutte iniziative che vanno a buon fine grazie ad uno straordinario gioco di squadra. Instameet, in particolare, si rivolge ai giovani che devono conoscere e appropriarsi di questo luogo, inestimabile patrimonio culturale nel cuore della città. In seguito organizzeremo altri eventi di questa tipologia sempre con l’intento di valorizzare al massimo quest’area e farla diventare un grande attrattore turistico”.

La Fototeca Comunale

“La Fototeca comunale è nata nel 1908 proprio allo scopo di documentare, attraverso le immagini, la vita della città, e in tal senso continua ancora, anche con eventi che utilizzano l’attualità degli strumenti social per raccontare luoghi simbolici e significativi per la città – ha detto Colecchia -. A ottobre allestiremo una mostra importante : “Trieste Photo Days”, Festival internazionale della fotografia urbana”.

Verso il tutto esaurito

“Trieste è l’unica amministrazione pubblica tra le città italiane a promuovere un evento di questo genere, e di carattere duplice, perché coinvolgerà sia la cittadinanza che gli Instagramers FVG, oltre ai ragazzi del PAG con le associazioni aderenti – ha rilevato Tosolin -. Sabato 16 marzo, l’appuntamento è alle 9.50, davanti alla Centrale Idrodinamica, ed è aperto, per ragioni di sicurezza a un numero di 50 cittadini partecipanti, oltre a una ventina di Istagramers e altri giovani del PAG. Attualmente, appena partite le iscrizioni, abbiamo già 30 persone registrate, a dimostrazione dell’interesse che suscitano iniziative innovative come questa”.