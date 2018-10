Porte Aperte al Caffè: 4 torrefatori pronti a svelarvi i segreti della tostatura

È arrivato il weekend di Porte Aperte al Caffè, l’evento di apertura del Trieste Coffee Festival. Il porte aperte è dedicato alla tostatura e alle aziende della filiera del caffè, che apriranno i loro spazi al pubblico. Un'occasione da non perdere in cui scoprire come la tostatura sia un'arte antica, che richiede impegno, pratica, ricerca e grande attenzione.

Una giornata in cui i torrefattori illustreranno al pubblico come durante la tostatura si formino circa 800 diverse sostanze che conferiscono gusto e aroma al caffè e quanto sia dunque fondamentale gestire correttamente temperature e tempi. Se il calore fosse troppo elevato o la durata del processo troppo lungo, infatti, non si verrebbe a creare il corretto equilibrio di note che conferisce vita al gusto della bevanda. L'appuntamento è rivolto a tutte le età.

Programma

Domenica 21 ottobre, dalle 10 alle 13, saranno visitabili dal pubblico Excelsior Industria Caffè Torrefatto (Via Cumano 14/1 a Trieste - tel. 040391185 e email info@caffeexcelsior.it), Guatemala Torrefazione Caffè (Via Padovan 4 a Trieste - tel. 040393733 e email info@caffeguatemala.com) e Torrefazione Primo Aroma (Stazione di Prosecco 36/B a Sgonico - tel. 040225270 e email info@primoaroma.it).

Lunedì 22 ottobre, dalle 11 alle 13, aprirà le sue porte ai visitatori Amigos Caffè (Strada delle Saline, 3 – Muggia; Tel 040 923 5052, email info@amigoscaffe.com).

La partecipazione è gratuita ed è gradita la prenotazione della visita ai recapiti dell'azienda che si intende visitare.