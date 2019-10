Portopiccolo, al via la stagione della vela tra sport, arte e degustazioni

E’ giunto il mese in cui il Golfo di Trieste fa parlare di sé. E’ il mese di ottobre, in cui si celebra la festa più democratica del mare: la Barcolana. Anche Portopiccolo ne vuole essere protagonista, anticipandosi, con un ricco calendario di eventi in programma per la stagione della vela targata 2019. Arte, sport e degustazioni si danno appuntamento tra le vie del borgo nella Baia di Sistiana.

Vela

Venerdì 4 ottobre è la vela a scendere in campo con la IV edizione di Portopiccolo Maxi Race. Organizzata da Yacht Club Portopiccolo, con la collaborazione di Diporto Nautico Sistiana e S.N. Pietras Julia, è la regata riservata ad imbarcazioni di lunghezza superiore a mt. 13,50. Considerata la “warm up di Barcolana” Portopiccolo Maxi Race vedrà sfidarsi i Maxi Yacht che punteranno al line honour del Trofeo Coppa d’Autunno. L’evento consiste in tre regate che si svolgeranno nel Golfo di Trieste venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 ottobre, con il prestigioso Trofeo Bernetti. La Premiazione sarà in Piazzetta, la domenica, alle 18.00.

Arte

L’arte è celebrata, venerdì 4 ottobre alle 18.00, presso l’Art Gallery Fondazione Mazzoleni Onlus con l’inaugurazione della mostra “Venini. Art Glass”. Un’esposizione dedicata all’Acqua e rappresentata da venti selezionati pezzi cult della produzione Venini, tutti a edizione limitata, a cui si affianca la preziosa oggettistica della produzione Luxury di Chorustyle. L’iniziativa - organizzata da Fondazione Mazzoleni Onlus in collaborazione con Venini e il sostegno di Chorustyle - è in calendario fino al 20 ottobre 2019 con orario: venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00. Ingresso Libero. Per info: artadvisor@fondazionemazzoleni.com

Degustazioni

Domenica, 6 ottobre dalle 15.00 alle 18.00 è il momento di una speciale e unica degustazione di birre provenienti dal Belgio. Una combinazione di shopping e beer tasting che si snoda tra la Piazzetta e le vie di Portopiccolo, alla scoperta di tredici pregiate etichette tutte di produzione belga, ognuna di loro abbinata alle tredici boutique del borgo, che per l’occasione presenteranno le collezioni autunno inverno. Un percorso realizzato in collaborazione con la Birreria Bunker, considerata uno dei più prestigiosi luoghi in cui conoscere le birre artigianali dalle blanche, alle birre d’abbazia fino ad arrivare alle più gustose trappiste. Un appuntamento per intenditori e curiosi che desiderano addentrarsi in un mondo tutto da scoprire. Ad accompagnare l’evento il trio Aglais in una performance live sulle note dei più grandi successi degli anni ’70 e ’80 tra cover dei Bee Gees, Abba, Eagles, Elisa, Zucchero, Giorgia, Vasco, Battisti e tanti altri.

