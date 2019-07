Weekend dedicato alla musica e all'arte a Portopiccolo

Si parte con venerdi 26 luglio dalla Piazzetta per scoprire tra le vie del borgo la “Pop Art Exclusive Night”. E’ un finale di giornata in cui si celebra Andy Warhol massimo esponente e provocatore dell’estetica esibizionista, che a Portopiccolo riceve un omaggio con la mostra “Tra sacro e profano”. Visite guidate per conoscere e scoprire da vicino il percorso mistico, allegorico e scettico di un artista che piace a intenditori e non. Dalle 19.00 alle 21.00 un’apertura speciale a ingresso ridotto (7 euro). Arte anche per scoprire nuove sfumature come é l’esibizione di Art Gallery – Fondazione Mazzoleni che propone “Soglia di Luce” degli artisti Vincenzo Fiorito, Franco Beraldo e Claudio Mario Feruglio con quasi sessanta opere esposte al pubblico e descritte su un catalogo a firma di Fabrizio Deotto – Art Advisor (ingresso libero).

Talento musicale in versione classica, con la direzione del maestro Gabriele Ribis, baritono e ideatore de Il Piccolo Opera Festival Friuli Venezia Giulia, che per animare il Borgo propone un viaggio musicale Vienna-Portopiccolo-Napoli con le più belle melodie di opera, operetta e canzoni ispirate a queste città. Il viaggio interpretato da Giulia della Peruta (soprano), Federico Lepre (tenore), Elisa Macrì (pianoforte) viene vissuto come un espediente per percorrere da Nord a Sud il fascino di classiche e mai scontate suggestioni musicali. Happy hour dalle 19.00 alle 21.00 ( Babar in Piazzetta) . Il talento dedicato ai giovani è al Maxis Beach Club.

Domenica 28 è la volta di Albert Marzinotto, che fin da giovanissimo studia chitarra e pianoforte, a cui associa una laurea in Architettura. Metriche prevalgono su disegni e planimetrie quando inizia le nuove collaborazioni con Pirupa e Tapash e un contratto SONY. I suoi dj set risultano davvero spettacolari. Albert abbina il calore del suono del vinile alla potenza del digitale. Marzinotto che viaggia esportando il made in Italy dell’house music per il mondo tra Blue Marlin di Ibiza, Tara Club di Città del Messico, ha performato all’apertura del big show di Lorenzo Jovanotti – Jova beach Party a Lignano. Dalle 15.00.

Per prenotazione eventiportopiccolo@ppst.it (12 euro entrata)