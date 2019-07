La domenica a Portopiccolo si colora di jazz e deliziosi cocktail

Negli anni ’20 quando la buona musica e alcolici erano proibiti i luoghi dove divertirsi si mascheravano in innocui negozi dei generi più comuni. La pubblicità al locale veniva fatta esclusivamente attraverso il discreto passaparola, in inglese appunto speakeasy. Nell’era del proibizionismo questi comportamenti erano necessari oggi, nell’era mediatica, dei social e dell’informazione, nasce la tendenza degli speakeasy, ritrovi di musica con un ottima selezione di cocktail.

E’ la scelta domenicale di Portopiccolo in cui la Piazzetta viene vissuta come esclusiva e privilegio di coloro che apprezzano la buona musica e un’effervescente proposta mixology di cocktail e vini del territorio. Tutte le domeniche, fino all’ 8 di settembre si potrà ascoltare musica di giovani talenti che fanno della sperimentazione musicale il proprio didtakt, con repertori della tradizione jazzistica degli anni ’40 e 50.

Concerti Ensamble Jazz, ovvero un insieme di musicisti eterogenei formati dai talentuosi musicisti della Civica Orchestra di fiati “Giuseppe Verdi”. Quartetti e duo per un’alternanza di repertori classici, sonorità swing, armonie frizzanti rivisitati in chiave jazz e soul. Il passaparola e la curiosità sono gli strumenti degli ospiti che scopriranno un ambiente unico speciale, vista mare. Tutte le domeniche, dalle 19 alle 22 in Piazzetta.

Da non dimenticare: l’ingresso libero, negozi aperti e parcheggio gratuito.