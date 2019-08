Ferragosto a Portopiccolo tra musica, sole e divertimento

Estate fa rima con ballate. L’estate di Maxi's Beach Club, mercoledì 14 Agosto celebra la sua voglia di divertimento con “infinity pool” considerata la vista più spettacolare della Baia di Sistiana, al cui orizzonte vi é il Castello di Duino e l’infinito del Golfo di Trieste. A partire dalle 13.00 alla console Dj Daniele Crucil e Dj Paolo Barbato si alterneranno animando tutta la giornata.Alle 18.00 i festeggiamenti del tramonto più suggestivo della Baia continuano con cocktail, bollicine e un delizioso buffet fino alle 20.00. Dalle 18.00 ingresso walk-in con prima consumazione € 25,00 Parcheggio gratuito dalle 18.00. Divertimento garantito!

Atmosfere soul in Piazzetta

Musica al tramonto in riva al mare, per mercoledì 14 agosto e giovedì 15 dalle 19 alle 22.00 Lo scenario più suggestivo della Piazzetta è la Marina di Portopiccolo dal quale prederanno il via due appuntamenti con musica jazz e lounge.

Mercoledì 14 agosto è la volta dei Musique Boutique. Band che propone con la voce di Arrilla Perentin un raffinato repertorio chill-out rivisitando in questi stili canzoni famose, vecchie e nuove, tratte da un repertorio internazionale pop-rock & dance.

Giovedì 15 segna il ritorno dei Roxy&Co, gruppo musicale nato dalla collaborazione di quattro musicisti la cui voce é Rossella Prignano, pianoforte Caterina De Biaggio, basso Gianfranco Guidolin, batteria Maurizio Bradamantedelle ).. Esperti di un repertorio decisamente "vintage" spaziano dalla musica italiana anni '30 al jazz e allo swing d'oltreoceano con alcune incursioni nel soul, nella musica americana d'autore e nel repertorio dei grandi successi.

Shopping in love

Musica e dance anche tra le vie del borgo con Issimi, atelier moda di Paolo e Marco che dalle 18.00 alle 22.00 di Giovedi 14 agosto daranno vita ad uno shopping musicale, con Dj set e un aperitivo per non perdere le ultime novità dell’estate 2019. Tutti i negozi del Borgo rimarranno aperti fino a sera, compresa la Art Gallery Fondazione Mazzoleni aperta fino alle 21.00. L’esposizione di Andy Warhol aperta fino alle 21.00.

Ingresso libero, parcheggio gratuito dalle 18.00