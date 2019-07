La notte di Portopiccolo si tinge di bianco per i 50 anni dello sbarco sulla Luna

La notte Bianca a Portopiccolo non cade in una data qualsiasi. Celebra i cinquanta, gli anni passati dalla notte dello sbarco sulla luna di Neil Armstrong e Buzz Aldrin, della Missione Apollo 11. Era il 20 luglio 1969, e quasi mezzo miliardo di persone si incollarono davanti alla TV per assistere allo sbarco che racchiudeva anche un messaggio di pace lasciato dai due uomini che segnarono la storia di un’afosa notte d’estate. Un momento scientificamente significativo che rappresenterà la svolta dell’immaginazione e della fantasia.

Ed è la fantasia ad esser protagonista 50 anni dopo nella Piazzetta di Portopiccolo, sabato 20 Luglio, che si tinge di un tono perlaceo, elegante, sinuoso, per celebrare la conquista dal parte dell’uomo di “una piuma in cielo” come la definì Ungaretti. Trentacinque i tavoli che ospiteranno le oltre 300 persone prenotate alla White Dinner nella Piazzetta di Portopiccolo, decorata in un elegantissimo bianco argento, per celebrare il coraggio della missione, il fascino e i segreti della luna.

Una cupola di spettacoli con la musica dal vivo di Musique Boutique e dj set by Orio di Brazzano, insieme alla speciale performance di Pierpaolo Foti, compositore e polistrumentista, che si contraddistingue per la giovane età e per un affascinante repertorio solistico e virtuoso di concerti da violino solista.

Fantasia narrativa dedicata alla luna e tradotta in musica anche nel corso del White Party di Dj Paolo Barbato, che a partire dall’aperitivo fino a notte, animerà il Maxi’s Beach Club, per tutti coloro che in bianco non vanno mai!

