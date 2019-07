Magia a Portopiccolo: sabato un emozionante show di luci

E’ da considerarsi lo spettacolo di luci più emozionante dell’estate 2019 quello voluto da Montecarlo Yachts nella suggestiva Marina di Portopiccolo, sabato 6 luglio.

Realizzato per la presentazione di tre nuovi modelli, MCY 66, MCY 70 e MCY 76, del cantiere di Monfacone, lo show di luci rappresenterà il clou dell'esclusivo evento privato 'A Tribute to Light' che si svolgerà nell'affascinante ed elegante Portopiccolo, per un esclusivo parterre di invitati, tra cui stampa e clienti provenienti d tutto il mondo.

All’evento di luci che ha richiesto oltre una settimana di lavori per una produzione unica e spettacolare potranno assistere tutti coloro che alle 22.30 si troveranno nella Piazzetta di Portopiccolo, oppure via streaming attraverso le piattaforme di social media Monte Carlo Yachts (Instagram, Facebook e YouTube).