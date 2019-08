Vini del territorio e musica a Portopiccolo

I VINI DEL TERRITORIO BRINDANO A PORTOPICCOLO

Una giornata all’insegna del buon vivere, quella di sabato 24 agosto, con l’evento “Shopping&Wine”. A partire dalle 18.00 un testing dei vini del territorio, con una speciale combinazione tra shopping e sapori veraci e autentici.

Ogni cantina selezionata, tredici in tutto, per ritrovare le sfumature delle collezioni dei brand presenti nel borgo. Una degustazione in cui la combinazione moda e sapori propone un viaggio unico e speciale del Friuli Venezia Giulia. Il piacere del buon vino si combina con quello di comprare con formule promozionali, le collezioni estive e incontrare le nuove proposte della stagione invernale. Il tutto con la musica. Tra le vie del borgo Dj Set con Diego Costelli a partire dalle 18.00, mentre in Piazzetta si vivranno le sonorità jazz dalle 18:30 alle 21:30 con un quartetto strumentale composto dai docenti del Dipartimento Jazz della Scuola di Musica della Civica Orchestra di fiati “G. Verdi” – Città di Trieste, con un repertorio standard jazz della tradizione degli anni '40 e '50, tra cui All the things you are, My favorite things, Cherokee, Girl from Ipanema e Milestones. Ingresso libero, parcheggio gratuito dalle 18.00, fino a tarda sera.

IL TALENTO DEDICATO AI GIOVANI È AL MAXIS BEACH CLUB

Domenica, 25 agosto è la volta di Albert Marzinotto, che fin da giovanissimo studia chitarra e pianoforte, a cui associa una laurea in Architettura. Metriche prevalgono su disegni e planimetrie quando inizia le nuove collaborazioni con Pirupa e Tapash e un contratto SONY. I suoi dj set risultano davvero spettacolari. Albert abbina il calore del suono del vinile alla potenza del digitale. Marzinotto che viaggia esportando il made in Italy dell’house music per il mondo tra Blue Marlin di Ibiza, Tara Club di Città del Messico, ha performato all’apertura del big show di Lorenzo Jovanotti – Jova beach Party a Lignano.

Dalle 15.00.

Su Prenotazione. Ingresso 12 euro con consumazione. Per info: eventiportopiccolo@ppst.it