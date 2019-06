A Portopiccolo un weekend tra sport & cultura

Tra salotti riservati ad un pubblico a cui piace la chiacchiera culturale e l’eleganza delle vele d’epoca, provenienti da tutta Italia, il week end di Portopiccolo entra nel pieno dell’estate. Ancora un altro appuntamento con la cultura, questa volta capitanato da Antonella Boralevi, scrittrice di fama internazionale che proprio a Portopiccolo riceverà il pubblico per una sezione di dediche personali.

Toscana di nascita, con una forte e intensa personalità, che trasferisce in tutta la sua copiosa attività di scrittrice, autrice e conduttrice televisiva. A Portopiccolo arriva sabato 8 giugno per un invito ad incontrare il pubblico in piazzetta che, oltre ad incuriosirsi per il suo ultimo best seller, richiederà una dedica speciale, di quelle personali, intime. Antonella è più di una scrittrice e conduttrice. Con i suoi grandi e vivaci occhi verdi, in soli 20 secondi, Antonella scopre il suo interlocutore, capace in pochissime lettere di trasferire tutta l’intensità del momento, come se venisse svelato un segreto.

Sono le dediche speciali e personali di Antonella Boralevi che verrà accompagnata da Ario Gervasutti, giornalista scrittore, autore di Romanzo Impopolare, sullo scandalo della Banca di Vicenza. Una chiacchiera tra vecchi amici, che si racconteranno e dialogheranno sulla forza della scrittura, delle parole e dell’ultimo libro di Boralevi CHIEDI ALLA NOTTE, un thriller tutto al femminile, una grande storia di sentimenti e di misteri che svela i segreti del cuore delle donne. L’appuntamento di sabato, alle ore 18.00 dà il via ad un ricco calendario di eventi dell’estate di Portopiccolo, che nel week end si animerà della Portopiccolo Classic, Trofeo ITAS ASSICURAZIONI oltre 25 barche d’epoca provenienti da tutta italia, prima prova del Trofeo Aive (associazione Italiana Velica) dell’Adriatico per Yacht d’Epoca e Classici. Un gala dinner riservato agli equipaggi e agli armatori sulla terrazza dello Yacht Club.

Inoltre, sempre nella giornata di sabato 8 giugno, a Portopiccolo si festeggia il Wellness Day, in occasione del global Wellness Day la Portopiccolo SPA by Bakel presenta il calendario dei corsi con tantissime attività tra cui quello destinato alla sicurezza in mare.