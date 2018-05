Premio Luchetta, "I nostri angeli": conduce Alessio Zucchini con Brunori Sas e Raphael Gualazzi

Venerdì 25 maggio, al Politeama Rossetti di Trieste dalle 20.30, riflettori sulla 15^ Serata I nostri Angeli: è il momento più atteso del Premio Giornalistico internazionale Marco Luchetta, sarà condotta dall’anchor tv Alessio Zucchini e come sempre ripresa da Rai1, che la trasmetterà integralmente venerdì 15 giugno. Il Premio Luchetta, istituito dalla Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin e promosso in collaborazione con la Rai Radiotelevisione Italiana, festeggerà così i vincitori della sua 15^ edizione: sono Marco Fubini della redazione “Le iene” – Italia 1 per il reportage firmato a quattro mani con Nadia Toffa; Carmelo Riccotti La Rocca e Martina Chessari del quotidiano “La Sicilia”, Andrea Oskari Rossini della redazione RAI TGR Est-Ovest, Stephanie Hegarty di Bbc World Service per la graphic novel realizzata con Vladimir Hernandez e Mohammed Badra per lo scatto pubblicato da The Guardian.

Con loro sul palcoscenico del Politeama Rossetti di Trieste anche Vittorio Zucconi, vincitore del Premio Testimoni della Storia 2018 promosso dal Premio Luchetta con Crèdit Agricole Friuladria, e la redazione di Radio Siani, che vince il Premio Speciale Luchetta 2018. La serata “I nostri Angeli”, che si avvale anche del prezioso contributo di Unicef Italia attraverso il suo portavoce Andrea Iacomini, accenderà i riflettori sulle realtà più drammatiche che coinvolgono i bambini, offrendo l’occasione di ripercorrere le corrispondenze premiate dai fronti caldi del mondo in un dialogo avvincente sull’attualità del nostro tempo. Sul palcoscenico de “I nostri Angeli” saliranno anche il presidente dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti Carlo Verna e il presidente della Federazione Nazionale Stampa Italiana Giuseppe Giulietti.

News e approfondimenti si intrecceranno alla musica, quella di due grandi artisti: Brunori Sas, innanzitutto, reduce dalla Targa Tenco 2017 per “La Verità” e dal disco d'oro per «A casa tutto bene», il suo ultimo album di inediti accolto con unanime plauso da pubblico e critica, ma anche vincitore del Premio Amnesty International Italia 2018 per “L’uomo nero”, la canzone giudicata come il migliore brano dell’anno sui diritti umani. Con lui si esibirà al Premio Luchetta 2018 Raphael Gualazzi, Disco d’Oro 2017, autore e interprete di riferimento per brani come “L’estate di John Wayne”, contenuto nell’album “Love life peace”, un successo bissato dalla successiva raccolta “La fine del mondo” (2017).

La XV edizione del Premio Giornalistico Internazionale Marco Luchetta è organizzata dalla Prandi Comunicazione & Marketing con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e il contributo di Crédit Agricole FriulAdria e Fincantieri. Hanno collaborato inoltre la Federazione Nazionale Stampa Italiana e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. Info: www.premioluchetta.it