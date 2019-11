Ace Mermolja presenta il suo libro di poesie "Tweet dell'anima"

Le case editrici Vita Activa e Editoriale Stampa Triestina, ZTT-EST vi invitano c/o Libreria Minerva, alla presentazione della raccolta bilingue di poesie Tweet dell'anima del poeta sloveno Ace Mermolja, corata e tradotta in italiano da Daria Betocchi.

Il libro verrà presentato dal prof. Ivan Verč, le poesie in italiano verranno lette da Ivo Kafol. saranno presenti l'autore, Ace Mermolja, la traduttrice Daria Betocchi e le editrici, Gabriella Musetti e Martina Kafol.