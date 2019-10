Alla Minerva Silvia Ricci Lempen presenta "I sogni di Anna"

Vita Activa Editoria in collaborazione con la Fondazione Svizzera per la Cultura Prehelvetia è lieta di presentare ed ospitare in anteprima a Trieste Silvia Ricci Lempen e la sua ultima opera, il romanzo "I sogni di Anna".

L'evento si terrà presso la Libreria Minerva di Via S. Nicolò 20, a partire dalle 18.30 del 6 novembre 2019.

Dialogheranno con l'Autrice italo/svizzera, Fulvio Senardi (dell'Istituto Giuliano di Storia Cultura e Documentazione) e Gabriella Musetti della Casa Editrice.

Letture a cura di Luisa Cividin e Giuliana Pregellio.

L'incontro è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Gallery