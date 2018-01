Presepe di sabbia a Lignano: aperture straordinarie per tutto il mese di gennaio

Il Presepe di Sabbia di Lignano Sabbiadoro si conferma anche quest’anno come una delle manifestazioni più partecipate dell’anno in Friuli Venezia Giulia. Chiuso il periodo festivo, sono state infatti superate le 35 mila presenze per la 14° edizione dell’opera realizzata dagli artisti dell’Accademia della Sabbia, per l’organizzazione dell’Associazione Dome Aghe e Savalon d’Aur, con il sostegno della Città di Lignano, in collaborazione con Pro Loco Lignano, Lignano in Fiore Onlus, Lignano Sabbiadoro Gestioni.

Il presepe di Sabbia, visto l’altro numero di prenotazioni e di richieste, rimarrà aperto anche durante tutti i fine settimana di gennaio, per chiudersi definitivamente il giorno 28.

Per info e orari visitare il sito www.presepelignano.it.

«Una grande soddisfazione da parte di tutti – commenta Mario Montrone, presidente dell’Associazione Dome Aghe e Savalon d’Aur – l’alto numero di presenze e gli attestati di gradimento e di stima che ci sono pervenuti ci ripagano di settimane di grande lavoro. Soddisfazione in più è quella di aver cementato ulteriormente il nostro rapporto con gli amici di Amatrice, che hanno ospitato un piccolo presepe di sabbia nelle zone colpite dal sisma. Grazie dunque a tutti quelli che hanno contribuito e contribuiranno fino alla chiusura della manifestazione».

Molto apprezzato il tema e le opere realizzate, dedicate alla memoria della Grande Guerra e agli esodi biblici e moderni. Una manifestazione, quella del presepe, inserita nel contesto del “Natale d’A…mare”, calendario di appuntamenti che ha colorato le giornate di festa del centro balneare, con i suoi mercatini, i chioschi e la pista di pattinaggio.

Apprezzatissimo è stato anche il percorso espositivo che lo scultore Franco Maschio ha donato alle associazioni lignanesi, con opere posizionate in vari punti della città a cominciare dalla rotonda di ingresso, nella quale un presepe ligneo a grandezza naturale dava il giusto benvenuto a visitatori provenienti da fuori. Per chi non avesse avuto l’opportunità di ammirare la 14° edizione del Presepe di Sabbia c’è dunque ancora tempo fino al 28 gennaio, prima di dare l’arrivederci all’edizione numero 15, si spera altrettanto partecipata.

Giorni e orari di apertura del Presepe di Sabbia:

Il 13, 20 e 27 gennaio 2018 dalle 14:00 alle 18:00

Il 14, 21 e 28 gennaio 2018 dalle 10:00 alle 18:00