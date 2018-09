Trieste Next, gli appuntamenti della prima giornata

Il taglio del nastro per Trieste Next 2018 è previsto per le 11.30 con una cerimonia in Piazza Unità d’Italia in presenza di Angela Brandi, assessore all’Educazione, scuola, università, e ricerca del Comune di Trieste, Maurizio Fermeglia, rettore dell’Università di Trieste, Antonio Maconi, direttore di Trieste Next, Sergio Paoletti, presidente di Area Science Park, e Mauro Giacca, direttore generale di ICGEB.



Appuntamento clou di venerdì 28 è la conferenza con Maria Chiara Carrozza che insiema a Maurizio Fermeglia partecipa a "Viva la Robolution: come i robot influenzeranno il mondo del lavoro". Conduce il giornalista Giovanni Tomasin (Teatro Miela, 21.30).



Altro appuntamento importante è con "What's Next? Il futuro della ricerca sul cancro". L’incontro in stile TED talk avrà come protagonisti: Anna Bagnato, Francesca Demichelis, Michele Maio e Francesco Perrone. Alle 18 al Teatro Miela (chiude la tavola rotonda con Marinella Chirico, giornalista Rai FVG).



Dalle 11.18 alle 12.30 (da Sala delle Colonne) il festival e i suoi protagonisti sono in diretta RAI Radio 1 con "La scienza in Radio", condotta da Daniela Picoi.

Pro e contro della geoingegneria sono protagonisti del panel proposto da TWAS: "Manipolare il clima - scienza o fantascienza?". Alle ore 18, in Salone di Rappresentanza della Regione. Chi vuole conoscere la ricerca promossa dall’Unione Europea non può invece perdere l’incontro "Come fare ricerca in Europa" (alle 16.30, al Museo Revoltella).

Di economia circolare si parla nell’evento organizzato da Area Science Park dal titolo "Economia circolare e sostenibile: le alghe come risorsa", alle 15 nel Salone di Rappresentanza, Palazzo della Regione.



Gianluigi Rozza, SISSA, spiega invece come la matematica può aiutare la salute del cuore nella conferenza "Scienza, tecnologia, ingegneria, matematica al servizio del sistema cardiovascolare umano e del suo benessere". Alle 15 in Area Talk. "I ricercatori che mancano alle imprese" si tiene al teatro Miela alle 16.30.



Chiude la giornata la proiezione del film "Gattaca" (Museo Revoltella alle 21.30), che verrà commentato da Leonardo Gandini, del DAMS di Bologna, e Serena Zacchigna, docente di biologia molecolare dell’Università di Trieste.



Il calendario completo della manifestazione è disponibile sul sito di Trieste Next (www.triestenext.it), insieme alla lista dei relatori con le relative biografie.



