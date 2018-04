Profumi, erbe e miti del femminile: la primavera

Terzo appuntamento del workshop dedicato ai profumi, erbe e miti del femminile condotto da Elena Cobez e Roberta Schembri. In questa giornata ci focalizzeremo in particolare sulla stagione primaverile.

Il corso fa parte di un ciclo a frequenza facoltativa, il prossimo sarà dedicato alla stagione estiva (24 giugno).

Il programma:



Al mattino 10-13:



Introduzione alla giornata



Orfeo ed Euridice: essere d’aiuto a coloro che si amano attraverso la propria parte migliore, senza voltarsi indietro. Il dono di sè come guida e come realizzazione del proprio potenziale.



Aromi per l’ispirazione e l’intuizione di sè.



Il mito di Ippomene e Atalanta: l’amore autentico è in grado di sciogliere il gelo del cuore inaridito. La difficoltà del rapporto padre- figlia, le aspettative e la realizzazione del figlio nella sua autonomia e “per amore del padre”.



Aromi per la fiducia in se stessi e l’autostima.



*



Pausa pranzo



*



Al pomeriggio 14.30 -18:



Il mito del labirinto, il Minotauro: la concentrazione e la dispersione di sè, e l’importanza dell’intuizione.



Aromi e piante per la concentrazione.



La dea Afrodite: la capacità di amare e provare commozione. La sua dimensione uranica, come eros che mette in relazione ogni cosa.



Piante e ispirazioni riferite a questa dea.



Esercizi in gruppo per ritrovare in sé alcuni spunti riferiti alle figure e ai miti narrati durante la giornata.



Le formatrici:



Roberta Schembri: nata nel 1979 in Sicilia, vive da circa vent’anni in Friuli Venezia Giulia, con il marito e tre figlie. Dopo essersi laureata in Farmacia a Trieste nel 2002, ha intrapreso studi approfonditi di omeopatia, floriterapia, spagyria e psicosomatica. La mitologia greca è una delle sue più grandi passioni: unirla allo studio delle piante e all’Astrologia umanistica (sul modello junghiano proposto dalla scuola di Liz Green) rappresenta per lei motivo di continuo studio e ricerca.



Elena Cobez: nata nel 1972 a Trieste, vive e lavora tra Milano e Trieste come coach e formatore in aromaterapia, con particolare attenzione agli aspetti psicologici e spirituali delle essenze.

Dopo essersi laureata in Filosofia a Milano ha seguito percorsi di formazione in massaggio ayurvedico, aromaterapia e counseling a mediazione corporea. Attualmente segue un percorso di formazione filosofico a orientamento junghiano e un percorso del MIT sull’innovazione (Ulab di Otto Scharmer).



La quota di adesione è di 80 eu;



Per le iscrizioni puoi rivolgerti a Maddalena dell’Agriturismo Juna, cell. 339 5081138