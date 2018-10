Torna Protagonisti 2018, la rassegna dedicata a cantanti, cantautori ed esponenti del karaoke

Martedì 23 ottobre alle 21.00 al MushrooM di Trieste torna per la 38esima edizione "Protagonisti 2018", rassegna musicale per cantanti, cantautori ed esponenti del karaoke, un genere di spettacolo in interessante ascesa.

Questo annuale evento ha valorizzato in tante edizioni interessanti personaggi dello spettacolo mettendo in evidenza le loro qualità artistiche e diversi sono gli artisti di questa manifestazione attualmente tra i maggiori protagonisti della musica leggera regionale.

Sono ancora aperte e gratuite le iscrizioni a questa iniziativa canora per artisti del Friuli Venezia Giulia (info 338.6722086 o pag.fb Fulvio Marion) con cover o brani di propria composizione su basi preregistrate.