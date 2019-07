"Selfisti di tutto il mondo, unitevi", il Pupkin Kabarett alla conquista del colle di San Giusto

Laura Bussani, Stefano Dongetti, Alessandro Mizzi, Flavio Furian and Friends, affiancati dalla mirabolante e collaudatissima "Niente Band", anche quest'anno sbarcano al Castello di San Giusto con il tradizionale appuntamento agostano al Castello. La compagnia più strampalata del Nord Est cercherà di riconquistare il colle per dominare la città.

Tratteranno temi nazionali, internazionali, locali, con un'attenzione particolare alla moralità, alla politica e al sentimento, ma sempre con il giusto distacco emotivo. Monologhi surreali, imitazioni inimitabili, drammi di coppia e sketch inediti studiati per l’occasione si alterneranno sul palco a ritmo incalzante, per una serata che si preannuncia memorabile. Ad arricchire la serata ospiti a sorpresa chiamati per l’occasione.