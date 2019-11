Pupkin Kabarett sul palco del Miela con i “ricercattori” dei Topi di laboratorio

Pupkin Kabarett è pronto per la seconda serata, si vocifera che a Trieste non si decida nulla senza chiedere prima a loro, da destra come a sinistra. Dietro a decisioni come la pedonalizzazione di via Mazzini o la posa della statua di D’Annunzio, ci sarebbero sempre loro. Anche in questa serata attori e musicisti si alterneranno sul palco per una serata inedita e imprevedibile. I “ricercattori” dei Topi di laboratorio aggiungeranno alla serata quel tocco di rigore scientifico che ogni tanto gli manca. Non per cattiva volontà ma per “mancanza d’ignoranza”, come diceva Enzo Jannacci.

#distruggereilpianeta #siamouominiotopi