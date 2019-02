Al Pupkin Kabarett ospite il pianista jazz Stefano Franco

La compagnia del Pupkin Kabarett, si presenta immancabilmente lunedì alle 20.33 per offrire a al pubblico una serata indimenticabile. Il consiglio è di seguirli, sono eroi che combattono tutti i giorni con se stessi, con il freddo e gli acciacchi ma con spirito indomito, il segreto del loro successo è aver riempito un vuoto nelle stagioni teatrali triestine, quello del disimpegno inutile disorganizzato. Sono acuti osservatori, riflessivi pensatori e sagaci affabulatori, sapranno convincervi che tutto è il contrario di tutto. Monologhi non omologati, sogni surreali e sketch paradossali il tutto accompagnato dalla Niente Band al gran completo che seguirà la serata con ritmo incalzante. Guest star della serata Stefano Franco, noto pianista jazz e honky-tonk piano, non ha bisogno di presentazioni. Dal potente pianismo ritmico, tiene il groove usando magistralmente un hi-hat amplificato al piede destro e una mano sinistra assolutamente incalzante. Per l’occasione la versione cantata di una poesie di Giorgio Baffo da lui musicata e ispirata alla Venezia del '700. I biglietti della serata sono disponibili in prevendita tutti i giorni o presso la biglietteria del teatro dalle 17 alle 19 oppure su www.vivaticket.it. Una produzione Bonawentura