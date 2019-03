La meravigliosa follia del Pupkin Kabarett, domani al Miela

I nostri comici sono di nuovo pronti per un lunedì tutto triestino. Cosa si può dire che non sia già stato detto? Gli attori del Pupkin Kabarett, proveranno a stupirvi anche questa volta, anche se di questi tempi stupire è diventato veramente complesso. I comici fanno i politici e i politici fanno i comici (a loro insaputa), e quindi per chi vuole fare solo il comico resta poco spazio. Personaggi vecchi e nuovi saliranno sul palco con canzoni reinterpretate , monologhi surreali e scene di vita quotidiana di coppia. La Niente Band al gran completo accompagnerà la serata con la sua musica dal vivo, ricercata e spumeggiante. E poi non dite che non si impegnano. Raccomandiamo ai nostri spettatori di conservare il biglietto per poter usufruire della riduzione al prossimo spettacolo di Prosa on/off il 14 e15 marzo: Trovata una sega. Racconto su Livorno, Modigliani e “lo scherzo del secolo” dell'estate 1984 di e con Antonello Taurino. Uno spettacolo geniale, una presa in giro dei massimi critici d’arte, durante la quale un serissimo Taurino legge tutti i principali saggi in cui veniva riconosciuta l’autenticità e la bellezza dei falsi di Modigliani.

I biglietti

Aperta la prevendita c/o biglietteria del teatro tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.00 oppure on line su vivaticket.

organizzazione: Bonawentura